Corona: Madrid hofft auf Wunder, doch Skeptiker zweifeln

Am vergangenen regnerischen Wochenende waren die Straßen eher leer, die Lokale nur schlecht besucht. Dabei dürften die Madrilenen in Gruppen bis zu sechs Personen Restaurants besuchen. Erst ab Mitternacht bis 6 Uhr früh gilt eine Ausgangssperre. In Katalonien bleiben die Lokale hingegen eine weitere Woche geschlossen, die Andalusier müssen um 23 Uhr daheim sein und in Kastilien-Leon dürfen sich nur noch jeweils drei Personen mit einander treffen.

In Madrid wird alles lockerer gehandhabt. Einzig die Zonen mit einer 14-Tage Inzidenz von über 500 pro 100.000 Einwohner sollten weder betreten noch verlassen werden, wenn nicht unbedingt notwendig. Die Einhaltung ist aber nur schwer überprüfbar und am vergangenen langen Wochenende hat die Polizei 400 illegale Feiern in der Region aufgelöst.

Faktor Angst

Es fällt schwer, die sinkenden Zahlen politischen Entscheidungen zuzurechnen. Andere Theorien drehen sich um den Faktor Angst, der viele Menschen in Isolation hält oder um eine Teilimmunität, die laut einer Studie der Regierung bereits in Altenheimen erreicht ist.