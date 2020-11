Nicht nur Fernunterricht: So "offen" bleiben die Schulen

Er fordere zusätzliche Schutzmaßnahmen und mehr Unterstützung in diesem Bereich, so Kimberger. An Sonderschulen wird laut Bildungsministerium ausnahmsweise weiterhin Präsenzunterricht stattfinden. Eine Umstellung auf Fernunterricht sei aufgrund der Einschränkungen für die Schüler nicht möglich. Keinen Spielraum gibt es diesmal beim Rechtsanspruch von Eltern auf Sonderbetreuungszeit, bei der Dienstgebern die anfallenden Kosten von Mitarbeitern abgegolten werden, wenn diese ihre Kinder zuhause betreuen müssen.

Im März war das in Absprache zwischen Dienstgeber und Mitarbeiter noch möglich. Der Lockdown begründete damals den Rechtsanspruch – was diesmal nicht der Fall ist. Anspruch auf Sonderbetreuungszeit haben Eltern nur, wenn Schulen und Kindergärten tatsächlich geschlossen sind – etwa wegen eines epidemischen Ausbruchs. Das bestätigte Arbeitsministerin Christine Aschbacher am Sonntag.