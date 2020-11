Live-Stream: Schulen stellen auf Distance Learning um

So geht es in den Schulen weiter

Pflichtschulen stellen ab Dienstag, 17. November, auf Distance Learning um, Pflichtschulen bleiben aber für Betreuung und auch für die pädagogische Unterstützung in Lerngruppen offen. Heißt: In den Schulen werden sogenannte Lernstationen eingerichtet, an denen im Rahmen von Kleingruppen mit der Unterstützung von Lehrern Aufgaben durchgeführt werden können. Hier gilt die Einhaltung von Hygienestandards. Die Betreuung kann nur stundenweise erfolgen.

Damit ist der 16. November der letzte normale Schultag vor dem „harten“ Lockdown. Er soll dafür genutzt werden, Schüler für die folgenden drei Wochen zu briefen und zu erheben, welche Schüler Betreuung und pädagogische Unterstützung am Standort benötigen.

Klarer Appell: Eltern, die ihre Kinder zu Hause betreuen können, sollen dies auch tun. Der Schulbetrieb soll dann ab 7. Dezember wiederaufgenommen werden.

Stellt sich die Frage: Darf in diesen drei Wochen zusätzlicher Lernstoff vermittelt werden? Die Entscheidung liegt laut Bildungsministerium bei der Lehrkraft. Grundsätzlich soll der Schwerpunkt aber auf die „Vertiefung des bereits Erlernten“ gelegt werden. Kindergärten bleiben ebenfalls zur Betreuung geöffnet.

80 Prozent Umsatzersatz

Das Finanzministerium wickelt laut Aussendung derzeit einen Umsatzersatz für Gastronomie und Hotellerie ab. Für den Zeitraum der Schließung soll betroffenen Unternehmen 80 Prozent ihres Netto-Umsatzes ersetzt werden. Die Beantragung erfolgt über FinanzOnline. „Aktuell wurden 30.041 Anträge mit einem Gesamtvolumen von über 900 Mio. Euro eingereicht. Davon werden über 800 Mio. in den kommenden Tagen“, heißt es.

In der Umsetzung befinde sich indes ein Umsatzersatz für den Handel und „körpernahe Dienstleistungen“. Körpernahe Dienstleister wie Friseure, Masseure oder Kosmetiker sollen für die Zeit der Schließung 80 Prozent des Umsatzes im Vergleich zum November 2019 ersetzt bekommen.

Handel: Frage der Verderblichkeit

Eine „differenzierte“ Betrachtung nehme man beim Handel vor. Hier soll es einen Umsatzersatz von 20, 40 oder 60 Prozent geben. Unternehmen, die mit „verderblicher oder stark saisonal bedingter Ware“ handeln, sollen 60 Prozent Umsatzersatz erhalten – etwa der Blumenhandel. Der Möbelhandel, dessen Waren eine tendenziell geringere Verderblichkeit aufweisen, muss sich mit 20 Prozent zufriedengeben.

Zusätzlich soll im November der „Fixkostenzuschuss II“ umgesetzt werden. Er wurde bereits im April von der EU-Kommission notifiziert, allerdings in Österreich bisher nicht umgesetzt, weil die Obergrenze von 800.000 Euro an Zuschüssen dem Finanzministerium zu niedrig erschien. Parallel dazu kommt ein Verlust-Ersatz in Höhe von drei Millionen Euro. Diese Instrumente können auch für andere Monate als den November angewandt werden.

Kurzarbeit mit null Prozent Arbeitszeit

Die Corona-Kurzarbeit soll für alle vom Lockdown betroffenen Betriebe angepasst werden, heißt es aus dem Arbeitsministerium. Betriebe, die vom Lockdown betroffen sind, können die Arbeitszeit auf null Prozent reduzieren. Anträge mit Anfang November können rückwirkend bis zum Ende des Lockdowns gestellt werden.

Zum Thema Homeoffice kündigte Arbeitsministerin Aschbacher drei wesentliche Punkte an: Der Unfallsversicherungsschutz wird für Beschäftigte bis Ende März fortgesetzt, die Pendlerpauschale wird verlängert und ein Leitfaden für „ergonomisches Arbeiten“ für das Homeoffice soll bereitgestellt werden. Ob vor dem März, scheint noch offen.