Regierung zu Lockdown: "Treffen Sie niemanden"; "Letzte Chance, Kollaps zu verhindern"

"Auch bei uns in Österreich ist die Situation mittlerweile wirklich dramatisch", so Anschober. Zwischen 23. und 24. Oktober habe es einen "dramatischen Sprung" bei den Infektionszahlen gegeben. Zwölf Tage nach dem Teil-Lockdown sehe man zwar, dass die "sprunghaften Steigerungen" etwas gedämpft seien, aber: "Wir sind weitaus nicht dort, wo wir hinmüssen." Man habe also die Verantwortung, "diese Notbremse zu setzen".

Warum die Eskalation bei den Infektionszahlen? Es sei durch den Teil-Lockdown nicht gelungen, dass sich die Menschen weniger bewegen, meinte Anschober. Laut Bewegungsprofile der Mobilfunkanbieter hat sich die Bevölkerung während des Lockdowns im Frühjahr um 60 Prozent weniger bewegt. Beim aktuellen Teil-Lockdown sollen es "nur" 30 Prozent gewesen sein.

Die Prognosen der Fachexperten verkünden für kommende Woche weiterhin "täglich rund 7.000 Neuinfektionen", so Anschober. Die Zahl der Todesfälle sei in den "letzten zwei, drei Wochen deutlich gestiegen".

Es gebe bereits Berichte von "ersten Engpässen" in Spitälern. Das Gesundheitssystem komme an seine Grenzen, stellte Anschober fest. Die Kapazitäten der Intensivstationen könnten teilweise mancherorts bereits in wenigen Tagen ausgeschöpft sein, falls die Neuinfektionen nicht zurückgehen. "Wir werden diese bedrohliche Entwicklung unterbrechen", versprach der Minister. Doch: "Es ist unsere einzige Chance, unsere letzte Chance, einen Kollaps in unseren Spitälern zu verhindern." Wenn man jetzt nicht handle, seien Triagen die Folge.

Nehammer: Lob für Polizei

6,8 Millionen Grenzkontrollen seien bisher durchgeführt worden, sagte Innenminister Karl Nehammer. Manchmal werde vergessen, dass hinter "den Polizistinnen und Polizisten" all diese Maßnahmen ebenfalls Konsequenzen hätten. Er forderte dazu auf, Sicherheitskräfte nicht als "die Bösen" zu bezeichnen, nur weil sie nun die Verordnung durchsetzen müssen. Das Coronavirus sei eine "Zumutung, eine Belastung" und "zipft jeden an", so der Innenminister. Gerade deshalb forderte er wiederholt einen "gemeinsamen Schulterschluss".