Lockdown: So geht es in den Schulen weiter

Das Bildungsministerium rechnet damit, dass jedes fünfte Kind (20 Prozent) an die Schulen geschickt werden wird. Ist es Eltern und Erziehungsberechtigten möglich, ihre Kinder zu Hause zu betreuen, so sollten sie dies tun, sagt die Regierung. Der ordentliche Schulbetrieb wird für alle Schülerinnen und Schüler am 7. Dezember wiederaufgenommen. Der 8.12. (Maria Empfängnis) bleibt als Feiertag schulfrei.

Erst vor wenigen Tagen wurde ein Rechtsanspruch auf Sonderbetreuungszeit vereinbart. Da die Schulen jedoch Betreuung anbieten, werde es von der „Kulanz des Arbeitgebers“ abhängen, ob dieser auch gewährt wird – das erfuhr der KURIER aus dem Büro von Arbeitsministerin Christine Aschbacher.