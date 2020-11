ÖVP-Tauziehen: Kurz bei Schule allein

Es kommt selten vor, dafür ist es umso bemerkenswerter: beim Tauziehen um das Sperren der Schulen stellen sich alle – auch ÖVP-intern – gegen Kanzler Sebastian Kurz.

Die Landeshauptleute fassten vergangene Woche einen formalen Beschluss, wonach die Schulen im Fall eines neuerlichen Lockdowns offenbleiben sollen. So sagte etwa Oberösterreichs Landeshauptmann Thomas Stelzer noch am Dienstag dieser Woche: „Ich bin weiterhin dagegen, Schulen und Kindergärten zu schließen, aber wenn die Infektionszahlen weiterhin so steigen, sind weitere bundesweite Maßnahmen wohl nicht auszuschließen.“