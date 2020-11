Kurz: "Massentests, um Weihnachtsfest zu ermöglichen"

Österreichs Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) hat sich am Montag im Rahmen einer Videokonferenz mit dem slowakischen Ministerpräsidenten Igor Matovic über die in der Slowakei durchgeführten Massentests an der Bevölkerung informiert. Am Sonntag hatte er in der ORF-Pressestunde erklärt, derartige Tests auch in Österreich durchführen zu wollen. Auf diese Art soll das Infektionsgeschehen gebremst und das Weihnachtsfest "zumindest im kleinen Kreis" ermöglicht werden, sagte der Kanzler.

Selbstverständlich sei ein Test immer nur eine Momentaufnahme, dennoch sei es in der Slowakei gelungen, zehntausende Infizierte zu finden, die vorher gar nicht wussten, dass sie infiziert sind. So habe eine weitere Ansteckung in vielen Fällen verhindert und das Infektionsgeschehen gebremst werden können, erklärte Kurz. Heut habe die Slowakei die niedrigste 7-Tage-Insidenz in ganz Zentraleuropa, obwohl es dort noch vor einigen Wochen sehr hohe und stark steigende Zahlen gab.

Das österreichische Bundesheer habe dieses Experiment unterstützt, war mit 30 Soldaten vor Ort und habe so wertvolle Erfahrung sammeln können.

In Österreich werde man zunächst den Fokus der Testungen auf gewisse Zielgruppen, wie z.B. Lehrpersonen legen, dann aber auch ein breites Angebot für die ganze Bevölkerung schaffen. Weitere Details sollen Ende der Woche folgen.