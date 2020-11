Corona-Datensystem EMS: "Ausgelegt für 7.000 Salmonellenfälle im Jahr"

Kommt ein echter Lockdown, oder nicht? Seit Tagen verweist die Bundesregierung in dieser Frage auf die noch ausständige Evaluation des aktuellen Infektionsgeschehens. Morgen - an Tag elf nach Inkrafttreten der Ausgangssperre ab 20 Uhr - soll es nun so weit sein. Dann will die Regierung über eine Verschärfung der Maßnahmen beraten.

So weit, so nachvollziehbar. Laut Experten dauert es rund 10 bis 14 Tage bis neue Maßnahmen ihre Wirkung zeigen können. Der Richtwert, setzt sich unter anderem aus der Inkubationszeit ab der Ansteckung, der Rückverfolgung der Kontakte und der Dauer, die eine Testung (und das Ergebnis) in Anspruch nimmt, zusammen.

In den vergangenen Tagen kam es aber zu Problemen beim EMS, dem Elektronischen Meldesystem der AGES, in das alle Daten von den Bezirksbehörden sowie von den Labors tagesaktuell fließen sollten. Nach technischen Problemen wurden am Mittwoch zahlreiche Fälle nachgemeldet. "Die Daten sind schwer daneben", sagte Statistiker Erich Neuwirth deshalb gestern zum KURIER.