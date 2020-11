Test im Corona-Container: Wiener Checkboxen starten heute

Für Menschen, die sich nicht sicher sind, ob sie Schnupfen, einen grippalen Infekt oder eine Coronavirus-Infektion haben, gibt es ab heute eine weitere Möglichkeit, sich rasch und unkompliziert testen zu lassen: Die ersten sogenannten Checkboxen haben in Favoriten beim Laaerbergbad und ein weiterer am Mildeplatz in Ottakring geöffnet. In den Container-Ordinationen sind auch Ärzte anwesend, diese stellt der Ärztefunkdienst.

In den Ordinationscontainern sollen in der Schnupfen- und Grippezeit symptomatische Personen sofort per Schnelltest auf eine Infektion überprüft werden. Ist das Ergebnis negativ, bekommt man an Ort und Stelle gleich eine Behandlung durch den anwesenden Arzt bzw. die Ärztin. Im Fall eines positiven Resultats, also einer nachgewiesenen Corona-Infektion, wird vom dortigen Mediziner einer Absonderung ausgesprochen und der Patient muss sich in Quarantäne begeben.

Will sich jemand dort testen lassen, muss zuvor ein Termin über die Webseite des Ärztefunkdienstes (http://www.141wien.at) ausgemacht werden. Termine gibt es täglich zwischen 7.00 und 19.00 Uhr in Zehn-Minuten-Slots.