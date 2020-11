Wiener können in 30 Containern abklären, ob sie Covid-19 haben

Damit hat die Checkbox ihren Zweck erfüllt: Menschen mit Symptomen können in der Container-Ordination feststellen lassen, ob es sich nun um einen simplen Schnupfen, einen grippalen Infekt oder eine Coronavirus-Infektion handelt. Bis Anfang Dezember soll es in der Stadt verteilt 30 davon geben. Die ersten beiden stehen bereits – in Favoriten ebenso sowie am Mildeplatz in Ottakring.