Run auf Kurzarbeit: Schon über 600.000 Anträge; Bundesgärten in Wien öffnen

Nach Ansicht eines amerikanischen Kriminologen könnte es in den USA künftig seltener zu Massakern an Schulen oder öffentlichen Orten kommen. In Zeiten, in denen Schulen, Kinos und öffentliche Plätze geschlossen sind, erscheint diese Annahme logisch. Der Kriminologe von der Northeastern-Universität in Boston, James Alan Fox, erklärt seine Hoffnung aber anders.

"Menschen sind ohne Ende besessen von Massenerschießungen. Je mehr wir darüber reden, desto stärker erinnern wir diejenigen, die wütend sind, daran", sagte Fox der Deutschen Presse-Agentur. Derzeit sei der Fokus auf eine andere Bedrohung gerichtet.