Trump ignorierte Warnungen, bestätigt wichtigster Berater: "Eine Menge Widerstand"

Fauci: Leben hätten gerettet werden können

Wieso Trump denn nicht schon agiert habe, als er gewarnt wurde, sondern erst Mitte März, wird Fauci da gefragt. Seine Antwort: "Wenn wir direkt am Anfang alles runtergefahren hätten, hätten wir nun ein etwas anderes Bild. Aber es gab damals eine Menge Widerstand gegen einen solchen Schritt." Es hätten Leben gerettet werden können, wenn öffentliche Einrichtungen früher geschlossen worden wären. Den Präsidenten nannte er dabei aber nicht namentlich.

CNN hat dazu auch einen weiteren, allerdings anonymen Beamten der Trump-Administration befragt, der dies bestätigt. Schon in der dritten Februar-Woche sei Trump von seinen wichtigsten Berater dringend zum Social Distancing geraten worden; dies berichtet auch die New York Times. Reagiert hat man viel später: Der erste Corona-Fall in den USA war am 20. Januar in Seattle entdeckt worden – die Maßnahmen zum Social Distancing wurden am 16. März veröffentlicht.