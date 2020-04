Corona-Chaos: Trump stürzt in Umfragen ab - weit hinter Biden

Der Ex-Vizepräsident liegt im direkten Vergleich mit dem Amtstinhaber mit 53 zu 42 Prozent klar vorne. Entsprechend aggressiv attackiert Trump bei jeder Gelegenheit "sleepy Joe" und unterstellt dem gemäßigten Politiker der Mitte, in Wahrheit den Sozialismus in Amerika zu planen. Spitzenpolitiker der Republikaner sind nach Recherchen der " New York Times" ernsthaft besorgt über die täglichen Auftritte des Präsidenten vor der Presse. Er schade sich mit seinen Unwahrheiten und plumpen Attacken mehr, als er punkten könne

Wirtschaft gegen Sicherheit

Doch noch drängender als die schwachen Umfragen - die Wahl ist ja erst im November - ist für Trump derzeit die Frage, wohin er das Land in dieser Krise steuern soll Selbst Unternehmer und mit zahlreichen Industriellen als wichtigste Einflüsterer umgeben, will der Präsident mit allen Mitteln die Wirtschaft des Landes so rasch wie möglich wieder hochfahren, Zuerst sollte das schon sofort nach Ostern passieren, inzwischen aber hat man den geplanten Termin für großzügige Lockerungen auf Ende April verlegt. Doch auch das scheint in Anbetracht der erschreckenden aktuellen Zahlen ein mehr als kühnes Hazardspiel.

"Größte Entscheidung"

Eine Entscheidung steht in den nächsten Tagen an und, wie Trump am Freitag deutlich machte, "sie ist die größte Entscheidung, die ich wohl je zu treffen hatte." Eine eigens zusammengestellte Gruppe an Wirtschaftsfachleuten soll den Plan für die Wiederöffnung in den nächsten Wochen ausarbeiten, doch die Gesundheitsexperten machen klar, dass das verantwortungslos wäre. Trumps wichtigster medizinischer Berater in der Corona-Krise, Anthony Fauci, erwartet jedenfalls einen "vernünftigen Grad an Normalität" erst für November - pünktlich zur Wahl also.