New York: Corona-Tote werden vorerst auf schauriger Insel bestattet

New York muss vorübergehend Kapazitäten schaffen. Bürgermeister Bill De Blasio deutete das bereits am Montag an: "Wenn wir zwischenzeitlich die Menschen beerdigen müssen, bis die Krise vorbei ist, und danach mit jeder Familie die eigentliche Beerdigung besprechen, so haben wir hiermit die Kapazität, das zu tun."

Zuvor war auch die Rede, öffentliche Parks für diese Maßnahme zu nutzen. Laut Reuters verzeichnete der Bundesstaat New York bisher über 7.000 Covid-19-Tote – ein trauriger Rekord. Etwa zwei Dutzend Menschen sollen bisher in den neu ausgehobenen Gräbern der Potter Field’s beigesetzt worden sein, in Kiefernsärgen, wie es die "Tradition" verlangt. In der Stadt New York müssen an normalen Tagen etwa 20 bis 25 Tote beigesetzt werden. Derzeit sind es durchschnittlich 200.