Das Duell: Hat Joe Biden gegen Donald Trump eine Chance?

Frau als Vize

Katalysator für positive Aufmerksamkeit in der Wählerschaft könnte die baldige Benennung der Person sein, die Bidens Vizepräsidentin werden soll. Es wird eine Frau, das steht bereits fest. Namen wie Kamala Harris, Amy Klobuchar, Elizabeth Warren, allesamt Ex-Konkurrentinnen um die Präsidentschaftskandidatur, oder Gretchen Whitmer, die Gouverneurin von Michigan, werden heiß gehandelt. Mit einer deutlich jüngeren Stellvertreterin könnte Biden sein Versprechen untermauern, dass er sich im Weißen Haus als Mann des Übergangs sieht und nach vier Jahren den Stab an die jüngere demokratische Generation weitergeben will.

Durchkreuzen kann den Aufbau einer kraftvollen Kampagne für die Wahl am 3. November selbstredend Donald Trump. Bisher ist es dem Amtsinhaber aber nicht gelungen, das politische Urgestein Biden zu zertrümmern. Selbst der mit einem am Ende gescheiterten Amtsenthebungsverfahren gegen Trump bestrafte Versuch, den Alt-Vizepräsidenten und dessen Sohn Hunter in der Ukraine-Affäre als korrupt darzustellen, schlug fehl. Aber die echte Bewährungsprobe für Biden steht noch aus: Das Trump-Lager bereitet eine beispiellose Schmutzkampagne gegen ihn vor.