Bernie Sanders steigt aus US-Wahlkampf aus

Der linke Senator Bernie Sanders gibt auf: Er steigt aus dem Präsidentschaftsrennen der US-Demokraten aus und macht damit den Weg frei für eine Kandidatur des Ex-US-Vizepräsidenten Joe Biden. Das gab Sanders' Wahlkampfteam am Mittwoch bekannt.

Sanders wolle sich an seine Anhänger in einem Livestream um 11.45 Uhr Ortszeit (17.45 Uhr MEZ) wenden. Nach einer Niederlagenserie im Zweikampf um die Präsidentschaftskandidatur der US-Demokraten hatte der 78-Jährige vor kurzem noch einen Bericht über einen angeblichen Rückzug dementiert. Sanders hatte

bei Vorwahlen in drei weiteren Bundesstaaten erneut deutlich schwächer abgeschnitten als sein Rivale, Ex-Vizepräsident Joe Biden.

Sanders scheiterte bereits 2016 nach einem harten Zweikampf mit Hillary Clinton. Seine politischen Ansätze zielten auf eine stärkere Einmischung des Staates in das Gemeinwesen ab. Sanders forderte etwa eine Krankenversicherung für alle und gebührenfreies Studieren. Von Gegnern und Kritikern wird er wegen seiner Vorschläge oft als "Sozialist" bezeichnet und dem linken Spektrum des Flügels der Demokraten zugeordnet.