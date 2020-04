Ist die WHO tatsächlich so schlecht wie Trump sagt?

Warum also so viel Lob und wenig Kritik an Peking? Die WHO kann kein Land zur Herausgabe von Informationen zwingen – somit versuche sie es mit einer Charmeoffensive, vermuten Beobachter. WHO-Chef Adhanom sei eine globale Zusammenarbeit wichtiger als politische Grabenkämpfe.

Andere glauben, dass China sich in den vergangenen Jahren viel Einfluss in den Vereinten Nationen gesichert habe – und den jetzt geltend mache. Die WHO ist eine Unterorganisation der UN.

Fakt ist, dass sich die WHO nach der Ebola-Krise vor wenigen Jahren, als sie viel langsamer reagiert hatte, neu organisiert hat – vor allem im Bereich der Koordination lebenswichtiger Forschung.