Coronavirus: Tägliche Testkapazität in Österreich auf 10.000 erhöht

Die Schwierigkeit sei, dass sich Neuinfektionen oft erst nach bis zu 14 Tagen niederschlagen. Bundeskanzler Sebastian Kurz ( ÖVP) betonte außerdem, dass die besonders gefährdeten Gruppen noch stärker geschützt werden sollen und kündigte Testungen auch bei Menschen mit Behinderungen an.

Kapazitäten für Schwerpunkttestungen sieht Anschober gegeben, da die Zahl der Abstriche aufgrund von Verdachtsmomenten ja deutlich abgenommen habe. "Derzeit haben wir überhaupt keine angespannte Situation", sagte Anschober. Das sehe man auch daran, dass die Anrufe bei der medizinischen Hotline 1450 zurückgehen, derzeit gibt es rund 3.500 Anrufe pro Tag. "Wir gehen davon aus, dass wir in einem schrittweisem Arbeitsprozess gut mit den Ressourcen durchkommen", sagte Anschober. Ziel sei, das vorhandene Potenzial zu nutzten und weiter auszubauen.

Maskenpflicht

Im Einzelhandel und in den Öffentlichen Verkehrsmitteln gilt bereits die Maskenpflicht, nicht aber in Arztordinationen. Eine Ausweitung darauf könnte für Anschober "ein weiterer Schritt sein". Zunächst wolle er aber am Dienstagnachmittag Gespräche mit niedergelassenen Ärzten und der Ärztekammer führen und sich die Wünsche der Mediziner anhören.