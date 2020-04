Coronavirus: Warteschlangen vor Baumärkten

Während es in einigen Geschäften zu langen Schlangen kommt, sind andere Baumärkte vom großen Ansturm bisher verschont geblieben. Grundsätzlich sieht es so aus, als ob die Kunden auch sehr diszipliniert wären und sich sowohl an die Masken- als auch an die Abstandspflicht halten.

In manchen Baumärkten, wie bei OBI in Brunn am Gebirge hat man sich für den Ansturm genau vorbereitet und eine eigene "Richtungsfahrbahn" eingeführt. Dadurch sollen die Kundenströme besser durch den Markt gelenkt werden.