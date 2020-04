Coronakrise: Welche Geschäfte am Dienstag nun aufsperren

Es ist Licht am Ende des Tunnels. Am Dienstag kann (nicht nur) Caterina Czejka ihr Kindermoden-Geschäft am Sonnbergplatz in Wien-Döbling endlich wieder aufsperren. Schon am Freitagvormittag steht sie - mit Mundschutz - bereits im Geschäft und bereitet die Wieder-Eröffnung vor. "Hallo, Frau Nachbarin!", ruft ihr die Betreiberin der Trafik nebenan zu. Es tut sich wieder was im Grätzel. Das fällt auf.

Nach Ostern folgt die Wiederauferstehung. Czejka hat sich schon einige Gedanken gemacht, wie sie die Bestimmungen einhalten wird. "Das Geschäft ist ja klein. Mehr als ein Kunde darf nicht hinein", sagt sie. Sie will einen Zettel beim Eingang aufhängen und auf ihrer Homepage darüber informieren. Außerdem wird sie künftig auf ihre Mittagspause verzichten.

"Ein finanzielles Desaster"

Doch Czejka ist zurückhaltend: "Ich glaube nicht, dass es dann den großen Run aufs Geschäft gibt." Trotzdem ist sie froh, dass es endlich wieder los geht. Denn die mehrwöchige Schließung hat sie hart getroffen. Die Übergangs- und Frühjahrsmode sei praktisch nicht mehr zu verkaufen. "Das wird liegen bleiben. Dieses Jahr wird finanziell ein Desaster."

Doch wer sperrt am Dienstag wirklich auf? Was kann ich kaufen und was nicht? Kann ich mich anstecken beim Kleidungskauf?

Der KURIER sprach mit zahlreichen Geschäftsleuten und Virologen, was uns am Dienstag erwartet.