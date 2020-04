Schutzmaskenpflicht: Wer sie missachtet, muss künftig zahlen

Wegen dieses Tohuwabohus richtete Innenminister Karl Nehammer ( ÖVP) einen Brief an alle 34.000 derzeit aktiven Polizisten: „Die bevorstehenden Osterfeiern werden auch für die Polizei wieder Tage besondere Herausforderungen sein, denen mit der notwendigen Sensibilität und – wo es notwendig ist – auch mit der angemessenen Konsequenz zu begegnen gilt.“

Appell an Motorradfahrer

Nehammer richtet auch einen Appell an die Bevölkerung: „Wir alle sind uns bewusst, dass Motorradausfahrten zu Ostern eine lieb gewonnene Tradition sind. Dieses Osterwochenende ist eines unter ganz besonderen Umständen. Ich appelliere daher an sie: Bleiben Sie zu Hause und unterlassen Sie Ausfahrten. Jede Ausfahrt ist ein Risiko in doppelter Hinsicht – einerseits für jeden Motorradfahrer – anderseits im Falle eines Unfalles für unser Gesundheitssystem.“