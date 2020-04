So wird die Maskenpflicht nun verschärft

Das sorgte auch für Ärger bei der Exekutive, viele Polizisten sahen das als über das Ziel hinaus schießend.

Auch in einigen Firmen wird es jedenfalls möglich sein, in den kommenden Wochen das Home-Office zu beenden und wieder arbeiten zu gehen -aber eben mit Schutzmaske. Mit der Ausweitung der Schutzmaskenpflicht wird aber die Nachfrage weiter in die Höhe schnalzen. „Es ist derzeit tatsächlich ein Problem, Nachschub zu bekommen“, sagt ein Wiener Händler, der nicht genannt werden will. „Alle Firmen, die damit handeln, haben Probleme, weil nicht alle Masken-Produzenten in China Exportbewilligungen haben.“