Nicht nur Supermärkte: Wo ab heute Maskenpflicht besteht

Der Osterfrieden ist vorbei, die ersten Geschäfte dürfen wieder aufsperren. Allerdings gibt es für die Österreicherinnen und Österreicher einige Neuerungen rund um das Thema Maskenpflicht und das Abstand halten.

Bisher mussten die Schutzmasken nur beim Einkauf in Supermärkten getragen werden und auch da nur in den Märkten, die auch Schutzmasken anbieten. Diese Regelung wurde mit heute verschärft. Nun müssen alle Kunden sowohl Mund als auch Nase in irgendeiner Form bedecken. Neben den bekannten Schutzmasken sind auch Schals erlaubt. Zudem besteht seit heute in allen öffentlichen Verkehrsmitteln eine Maskenpflicht.