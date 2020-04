Heinz Fischer zur Corona-Krise: "Nicht über die Verfassung hinwegsetzen"

KURIER: Herr Fischer, heute vor 75 Jahren wurde die Sozialdemokratische Partei nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges wieder gegründet. Die SPÖ hat viele Höhen mit absoluten Mehrheiten erlebt, aber in den vergangenen Jahren auch historische Niederlagen. Kann die SPÖ die Corona-Krise nutzen, um einen Neustart zu schaffen?

Heinz Fischer: Mir würde es nicht gefallen, wenn die SPÖ die Krise politisch „nutzt“. Genau so wenig, wenn die Regierung die Krise „nutzt“. Der Virus muss von allen gemeinsam bekämpft werden. Die SPÖ feiert in diesen Tagen den 75. Jahrestag ihrer Wiedergründung nach 1945 und im gleichen Monat den 50. Jahrestag der ersten Regierung von Bruno Kreisky (am 21. April; Anm.). Momentan ist die SPÖ in keiner leichten Situation. Die Grundgedanken der Sozialdemokratie werden aber auch in den kommenden 20 Jahren in Österreich und Europa eine wichtige Rolle spielen.

Was macht Sie da so optimistisch?

Es wird viel Arbeit notwendig sein, um die SPÖ auf die neuen Gegebenheiten einzustellen. Die Sozialdemokratie ist ein Produkt der Industriegesellschaft, in der um fundamentale soziale Rechte und um Menschenrechte gekämpft werden musste. Die Methoden und Instrumente der Politik haben sich seither sehr stark verändert. Aber es geht nach wie vor darum, die Menschenwürde zu sichern, soziale Gerechtigkeit zu schaffen, ein Höchstmaß an Bildung zu ermöglichen, etc.

Ökonomen erwarten wegen der Corona-Krise eine Rezession mit hoher Arbeitslosigkeit. Wäre das nicht die Stunde der SPÖ, um sich wieder aus dem Tief zu ziehen und ihre Kernwählerschaften zurück zugewinnen?

Die SPÖ muss jede Chance nützen, wo sie den Interessen des Landes und der hier lebenden Menschen dienen kann. Der Begriff der „Kernwähler“ verliert in unserer pluralistischen Gesellschaft immer mehr an Bedeutung, aber ich bin überzeugt, dass die Interessen einer Mehrheit der Bevölkerung, aber auch der Europagedanke und der Schutz des Rechtsstaates bei der Sozialdemokratie am besten aufgehoben sind.