Für acht von neun Salzburger Orten endet die Quarantäne

Salzburgs Landeshauptmann Wilfried Haslauer ( ÖVP) hatte am Ostermontag zunächst gute Nachrichten für die isolierten Gemeinden in seinem Bundesland: "Wir können die Quarantäne auslaufen lassen in Flachau, im Großarltal, im Gasteinertal, in Saalbach und in Zell am See. Dort haben wir zwar hohe Infektionsraten gehabt, aber auch sehr viele Genesene."

So seien etwa in Zell am See von 84 bislang Infizierten über 60 bereits wieder genesen. In den anderen Orten sei das Verhältnis ähnlich. In den Salzburger Quarantäne-Gemeinden läuft mit Montagmitternacht die verordnete Sperre aus. Mit einer Ausnahme.

Hotspot Altersheim

" Altenmarkt müssen wir uns noch näher ansehen", sagte Haslauer und kündigte an, dass in dieser Gemeinde die Quarantäne um zwei weitere Tage verlängert wird. In Altenmarkt habe man in der vergangenen Woche mit sechszehn Neuinfizierten "eine hohe Dynamik gehabt", erklärte der Landeshauptmann.

Es gäbe in Altenmarkt einen Hauptinfizierungsort: "Das ist das Seniorenwohnheim." Das soll am Dienstag komplett durchgetestet werden. Vergangene Woche wurden dort neun Bewohner und Mitarbeiter positiv auf das Coronavirus getestet.