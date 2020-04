Höchstzahl an Neu-Infektionen in China seit fünf Wochen

Nachdem in den nächsten Monaten aufgrund des Coronavirus voraussichtlich sehr viele Touristen nicht nach Österreich kommen werden, appellierte die Ministerin an die Supermarktketten und Verbraucher verstärkt regionale Ware einzukaufen. "Es wird sehr viel davon abhängen, dass wir einen Schulterschluss mit dem Lebensmittelhandel und den Konsumenten schaffen", sagte Köstinger. Beim Einkauf entscheide jeder Einzelne mit, "ob die Landwirtschaft in der Art und Weise weitergeführt werden kann oder nicht".

Das chinesische Festland meldet am Sonntag 108 neue Coronavirus-Fälle gegenüber 99 am Vortag. Es ist die höchste Zahl an Neu-Infektionen seit mehr als fünf Wochen. Die meisten Fälle seien auf Einreisende zurückzuführen, erklärte die nationale Gesundheitskommission .

Das Sozialministerium hat Sonntagabend neue Zahlen bekanntgegeben, demnach gibt es in Österreich (Stand 15Uhr) 13.894 Fälle. Das sind jedoch weniger als das Ministerium um 9:30Uhr in der Früh bekannt gegeben hatte. Möglicherweise gab es am Vormittag einen Fehler.

Flachau sowie in fünf Gemeinden im Gasteiner- und im Großarltal standen bereits seit 19. März unter Quarantäne, seit 1. April waren auch Altenmarkt im Pongau, Saalbach und Zell am See betroffen. Zu-und Abfahrten waren nur mehr für die lebenswichtige Grundversorgung erlaubt, Pendeln - mit Ausnahme von Flachau, wo noch restriktivere Regeln galten - lediglich für Bedienstete in Schlüsselberufen.

In Salzburg wird am Montag, darüber entschieden, ob die Quarantäne über insgesamt neun Gemeinden im Pinzgau und Pongau aufgehoben oder verlängert wird. In den betroffenen Kommunen ist die Zahl der Infizierten erkennbar gesunken, weil mittlerweile einige Erkrankte genesen sind. Ob das reicht, ist offen. Für die Entscheidung werden die Daten am Montag nochmals aktuell bewertet.

Nach dem unglücklichen Start einer Ausgangssperre ist der türkische Innenminister Süleyman Soylu zurückgetreten. Er übernehme die volle Verantwortung für die am Freitag verhängte Ausgangssperre in mehreren Städten und die Folgen teilte Soylu am Sonntag auf Twitter mit.

04/12/2020, 6:32 PM | Laura Schrettl