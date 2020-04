Abfall-Hotspot Lobau: Mehr Müllsünder in Zeiten von Corona

„Zu 90 Prozent ist das illegal abgeladener Sperrmüll, den wir entsorgen“, berichtet Januskovecz. Die Unverfrorenheit der Müllsünder kenne kaum Grenzen: „Wir finden gesamte Wohnungseinrichtungen im Wald: Betten, Kästen, Klomuscheln und Waschbecken.“

Weitere fünf Prozent der Abfälle entfallen auf Littering – also auf Getränkedosen, Zigarettenpackungen und anderes, das in Erholungsgebieten nicht den Weg in die Mistkübel findet.