Coronavirus: Klare Vorgaben für den Umgang mit dem Müll

Damit andere mit dem Abfall nicht in Berührung kommen können, muss der Müll weiters in Säcken verpackt werden bevor er in die Mülltonne geworfen wird. „Restmüll wird mit 1.000 Grad verbrannt, das bedeutet eine sichere Zerstörung des Coronavirus“, versichert Kasser. Man habe sich bei den Vorgaben an die Regelung des Bayrischen Landesamts für Umwelt gehalten, schildert Kasser.

Information

Informiert werden die Betroffenen laut Kasser gemeinsam mit der Zustellung des Quarantäne-Bescheids von den Bezirkshauptmannschaften. Über die Gemeinden und die Bezirksverbände soll noch Aufklärungsarbeit geleistet werden. In einer Videokonferenz mit dem Landessanitätsrat wurde auch die Gewährleistung der Müllabfuhr in NÖ besprochen und geregelt, so der Verbandschef.