So viel Müll wie zu Weihnachten

Auch Ehrentraut sieht den Handel über das Internet als Problemquelle: „Wir werden den Online-Handel sicher noch zu spüren bekommen.“ Das Resultat werden vor allem mehr Papier- und Kartonabfälle sein. Zusätzliche Behälter mussten aufgrund des vermehrten Mülls jedoch noch nicht aufgestellt werden. „Wir werden die Entwicklung abwarten. Bei Engpässen sind jedenfalls noch weitere verfügbar“, sagt Ehrentraut. Alleine steht die Stadt Linz mit dem Müllaufkommen nicht da, unter anderem verzeichnet auch Wien einen Anstieg der Haushaltsabfälle.

Eine mangelnde Mülltrennung sei laut Ehrentraut noch kein Problem, zudem werde die Müllabfuhr in Oberösterreich nun wieder durch die Abfallsammelzentren ein Stück weit entlastet: „Ab Montag werden die Altstoffsammelzentren in Oberösterreich großteils wieder ihre Tore öffnen“, verkündete Oberösterreichs Umweltlandesrat Stefan Kaineder ( Grüne) am Freitag. Trotz beschränkter Öffnungszeiten können die Oberösterreicher nun ihren Krempel auch dort wieder entsorgen. Auch dabei gelte der Appell: Bitte nicht alle und alles auf einmal.