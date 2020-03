Zero Waste: Nachhaltigkeit kennt kein Plastik

In den vergangenen Wochen konnte es schon einmal passieren, dass man vor einem leeren Regal im Supermarkt stand. Nicht so die Kärntnerin Melanie Gaggl, denn sie ist Anhängerin eines ganz bestimmten Lifestyles – der Zero-Waste-Bewegung, bei der man abfallfrei (also mit „null Müll“) lebt.,

Für die zweifache Mutter bedeutet das, dass alles, was auf ihren Tisch kommt, verwertet wird. Zusätzlich versucht sie, so gut es geht auf Plastik zu verzichten. Das führt unter anderem dazu, dass die Kärntnerin einiges selbst produziert – mit tatkräftiger Unterstützung ihrer zwei Söhne Jonathan (7) und Luis (5). Auf dem Produktionsplan der Familie Gaggl steht zum Beispiel Pasta – egal ob Zahnpasta oder Nudeln. Alles wird selbst gemacht.