Donald Trump über sich: "Der Präsident hat totale Macht"

Er kündigte an, binnen weniger Tage mit einem Plan aufzuwarten, wie die USA das Prinzip der “sozialen Distanzierung” (Ausgehverbote etc.) nach Zustimmung von Wissenschaft und Medizin schrittweise aufgeben können, um das ökonomisch nahezu stillgelegte Land wieder zu aktivieren. Ein Schritt, den Trump bei perspektivisch über 20 Millionen Arbeitslosen Ende dieser Woche und größer werdenden Risiken für seine Wiederwahl im November, für überfällig hält.

Verfassungswidrig

Staatsrechtler verschiedener Universitäten und die oppositionellen Demokraten wiesen die Haltung Trumps (“Der Präsident sagt, wo’s langgeht. Offizielle der Bundesstaaten können gar nichts machen ohne die Zustimmung des Präsidenten”) als völlig abwegig zurück. Tenor: Nirgends stehe in der Verfassung geschrieben, die auf Föderalismus und Gewaltenteilung viel Wert legt, dass der Präsident das Recht hat zu entscheiden, wann etwa eine Firma wieder den Betrieb aufnimmt - oder nicht. Die Verantwortung dafür liege einzig und allein bei den Gouverneuren der 50 Bundesstaaten bzw. den Bürgermeistern von Städten und Gemeinden, die entsprechende Shutdown-Regelungen getroffen haben, um die Verbreitung des Virus zu bremsen.

Trump, der Statist

Dort zeichnet sich eine Gegenbewegung ab, die Trump in die Rolle des Statisten schiebt. So haben sich die Gouverneure (vergleichbar mit deutschen Ministerpräsidenten der Länder) von Kalifornien, Oregon und Washington State an der Westküste sowie von New York, New Jersey, Connecticut, Pennsylvania, Rhode Island, Massachusetts und Delaware an der Ostküste auf ein eng abgestimmtes Vorgehen verständigt, wie und wann sie ihre regional stark vernetzten Wirtschaftslandschaften schrittweise wieder öffnen und Ausgangsbeschränkungen lockern wollen. Wahrscheinlicher Zeitrahmen laut Medienberichten: ab Mitte Mai.