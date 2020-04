Trumps größte Fehler im Corona-Management

Die wichtigsten Erkenntnisse – es mangelt in Amerika an Geld, Personal, Material und Koordination für eine solche Mega-Krise – decken sich mit der Arbeit der Johns-Hopkins-Universität. Sie hatte im Oktober ebenfalls in der Theorie den Ernstfall durchgespielt: Ein Virus, das von Fledermäusen auf den Menschen überspringt, löst binnen 18 Monaten eine globale Pandemie mit bis zu 65 Millionen Toten aus. Wer sich die Schlussfolgerungen vor Augen führt (www.centerforhealthsecurity.org/event201), erkennt die verblüffende Deckungsgleichheit zum realen Coronavirus.

2. Die Krise wurde ignoriert und verharmlost

Unter Wissenschaftlern und Medizinern in den USA gilt es als „Ursünde“, dass Trump wertvolle Zeit verstreichen ließ, um das Land besser auf die Epidemie vorzubereiten. Zwischen Anfang Jänner, als das Virus zum ersten Mal in der US-Öffentlichkeit Thema wurde, und Mitte März, als der Präsident schließlich den nationalen Notstand ausrief, sind Dutzende Äußerungen Trumps überliefert, die diesen Tenor enthalten: „Wir haben alles im Griff.“ Und: „Das Virus wird vorbeigehen.“

Diese Bagatellisierung, sagen ehemalige Experten der Seuchenbehörde CDC, hat maßgeblich dazu beigetragen, dass die USA – anders als etwa Südkorea – nicht frühzeitig intensive Tests durchgeführt haben. Über die tatsächliche Verbreitung des Virus in der Bevölkerung können sich die Behörden bis heute kein verlässliches Bild machen.