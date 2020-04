Trump-Aussage zu Preiskrieg treibt den Ölpreis hoch

Äußerungen von US-Präsident Donald Trump haben den Ölpreis am Donnerstag wieder steigen lassen. Er erwartet, dass sich Saudi-Arabien und Russland im Ölstreit auf eine Förderkürzung einigen.

Die Preise für die Rohölsorten Brent und WTI zogen zwischenzeitlich um rund 15 Prozent an. Dazu trug auch Chinas Plan bei, die staatlichen Ölreserven in der Krise mit günstigem Öl aufzufüllen.

Einigung erwartet

Trump sagte während einer Pressekonferenz in Washington am Mittwoch, er erwarte eine Einigung der rivalisierenden und weltweit größten Ölfördernationen Saudi-Arabien und Russland in ihrem derzeitigen Preiskrieg. Die Streitigkeiten und die geringe Nachfrage wegen der Corona-Pandemie haben den Ölpreis zwischenzeitlich auf den niedrigsten Stand seit 18 Jahren fallen lassen.

Trump äußerte sich alarmiert über die Auswirkungen der Ölkrise auf US-Unternehmen, die den Rohstoff per Fracking gewinnen. "Wir wollen unsere großartigen Ölunternehmen nicht verlieren", sagte der Präsident. Er kündigte vor diesem Hintergrund ein Treffen mit Vertretern der US-Ölindustrie am Freitag an.