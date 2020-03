Gegen Auflagen verstoßen: Wie Trump mit dem Coronavirus hadert

Dass Donald Trump nicht den besten Start gefunden hat, um mit dem Coronavirus umzugehen, ist mittlerweile hinlänglich bekannt. Zuerst verschweigen, dann beschwichtigen, von einer Zeitungsente sprechen, um dann anderen die Schuld an der Ausbreitung zu geben.

Mittlerweile hat immerhin auch der US-Präsident erkannt, dass es drastische Maßnahmen braucht, um die Pandemie einzudämmen. Doch momentan breitet sich das Virus in den Vereinigten Staaten so rasant aus, wie nirgendwo sonst.

Doch so wirklich an die Maßnahmen zu glauben scheint Trump ja nicht. Erstens, weil er schon zu Ostern wieder zum Alltag zurückkehren möchte, andererseits, weil er offenbar mittlerweile selbst gegen seine eigenen Auflagen verstößt. Diese sehen unter anderem vor, dass Ansammlungen von mehr als zehn Menschen vermieden werden sollen. Am Freitag verstieß Trump aber dagegen.

Insgesamt 15 Kabinettsmitglieder, Berater, Kongressmitglieder und Senatoren umringten den Präsidenten dicht gedrängt im Oval Office, als Trump im Weißen Haus ein Gesetz unterzeichnet, mit dem rund zwei Billionen US-Dollar in die kriselnde US-Wirtschaft gepumpt werden sollen.