Marsch: "Der Umgang mit dem Virus in den USA war nicht seriös"

... das ungewohnte Zusammensein der ganzen Familie: "Es ist nicht immer einfach. Aber trotzdem ist es eine gute Zeit für uns. Es ist eines der positiven Dinge für uns, aber natürlich auch komisch. Wir wollen alle klarerweise unser altes Leben zurück. Hoffentlich dauert es nicht zu lange."

... die Situation in den USA: "Wir hatten viele Gespräche mit unserer Familie und unseren Freunden in Amerika. Besonders vor einer Woche war der Umgang mit dem Virus in den USA nicht seriös. Die Leute hatten kaum Sorgen. Viele verstanden nicht genau, was dieses Virus ist. Wir haben ihnen gesagt: `Bitte bleibt zu Hause! Es wird auch bei euch stark kommen.`"