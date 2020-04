Kurz zur Corona-Krise: "Heute erster Schritt in Richtung neue Normalität"

"Wir sind auf Kurs", verkündete Kanzler Sebastian Kurz am Dienstagvormittag vor Medien. Eine gute Nachricht, denn vor den Osterfeiertagen herrschte Hochspannung: Würden sich die Österreicher wirklich an die Ausgangsbeschränkungen halten?

Offenbar. Die Zahlen der Neuinfektionen und der Hospitalisierungen entwickeln sich gut, sagte der Kanzler - und bedankte sich bei den Österreichern für ihre "Disziplin und das Durchhaltevermögen".

Die Bevölkerung hätte in den vergangenen Wochen "unglaubliche Entbehrungen" aushalten müssen. "Aber diese Disziplin macht es möglich, dass wir heute den ersten Schritt in Richtung neue Normalität setzen können. Und dass wir uns wieder ein Stück weit dem Leben annähern, das wir in Österreich gewohnt waren und das wir so lieben."

Kleine Geschäfte und Baumärkte sind seit heute, Dienstag, wieder geöffnet. Das sei nicht nur ein Schritt in die "neue Normalität", sondern auch ein Schritt, um die Wirtschaft zu reaktivieren. Das erklärte Ziel des Kanzlers: "Wir wollen schneller aus der Krise herauskommen als andere Staaten."

Das sagte er aber mit Vorbehalt: "Sollten sich die Zahlen in die falsche Richtung entwickeln, werden wir die Notbremse ziehen."

Die aktuellen Entwicklungen rund um das Coronavirus finden Sie hier in unserem Live-Ticker: