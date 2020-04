Ungarn: Keine Tests für Mitbewohner von Corona-Patienten

Die Regierung zählte 1.458 Infizierte und 109 Tote am Ostermontag. Das Verhältnis der beiden Zahlen weicht stark von vielen anderen Ländern ab. Die Sterblichkeit läge daher in Ungarn bei rund 7,5 Prozent, während sie in Österreich bei rund 2,5 Prozent liegt, in Island bei rund 0,4 Prozent.

Entweder die Dunkelziffer an Coronavirus-Infizierten ist in Ungarn ungleich höher oder das Virus ist in unserem östlichen Nachbarland um einiges tödlicher als in den meisten anderen EU-Staaten.

Von Ersterem ist auszugehen, sagt Tamás Ferenci zum KURIER. Der ungarische Statistiker versorgt die Orbán-Regierung mit Daten, stellt allerdings klar, dass er in die politischen Entscheidungsprozesse nicht einbezogen ist.