Coronavirus: Warum die Zahl der Testungen sprunghaft gestiegen ist

In der vergangenen Woche stieg die Zahl der offiziellen Testungen laut dem Gesundheitsministerium nur um 2.900 bis 3.700 Testungen pro Tag an. Das führte zu Kritik der Opposition, denn die Regierung hatte Ende März einen massiven Ausbau der Coronavirus-Tests auf 15.000 pro Tag in Österreich angekündigt.

Von diesem Ausbau war zunächst wenig zu sehen. Die Zahl der täglichen Testungen die das Gesundheitsministerium herausgab, hatte sogar abgenommen. Bis gestern, Mittwoch, waren insgesamt bundesweit knapp 56.000 ausgewiesen.