Orbans Griff nach der Allmacht: Wie lange schaut die EU noch zu?

In westlichen Demokratien hat es so etwas noch nie gegeben. Und so kann es nur an der momentanen Schockstarre inmitten der Coronakrise liegen, dass nicht eine Welle des Protests aufflammt – vor allem von Seiten der EU. Als Hüterin der EU-Gesetze hat die EU-Kommission den Auftrag dafür zu sorgen, dass sich alle EU-Mitgliedsstaaten an die Prinzipien der Rechtsstaatlichkeit und der demokratischen Grundfreiheiten halten.

Bisher aber war außer handzahmer Äußerungen aus Brüssel nicht viel zu hören: Man prüfe, ob Ungarn gegen die EU-Regeln verstoße, hieß es. Tatsächlich kann die Kommission konkrete Schritte erst einleiten - etwa ein Eilverfahren vor dem Europäischen Gerichtshof beantragen – wenn alle rechtlichen Fakten auf dem Tisch liegen.