"Unerträglich": Reaktionen auf Orbans Griff nach der Macht

Auch SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner bezeichnete die Parlamentsausschaltung als "völlig inakzeptabel". Die Corona-Krise zu missbrauchen, um das Parlament handlungsunfähig zu machen, "darf keinem Demokraten und keiner Demokratin egal sein", schrieb die ehemalige Gesundheitsministerin auf Twitter.

"Wir können das nur schärfstens kritisieren", sagte am Montag bereits Vizekanzler Werner Kogler. Einen Dissens zu Bundeskanzler Sebastian Kurz ( ÖVP), der sich bis dato noch nicht zu Ungarn geäußert hat, sah Kogler nicht. "Wir stimmen überein, dass wir in Österreich einen völlig anderen Weg gehen. Man braucht das Parlament nicht ausschalten", sagte der Grünen-Chef. In Ungarn bedeute dies angesichts der Zwei-Drittel-Mehrheit der rechtskonservativen Partei von Premier Viktor Orban eine "Selbstausschaltung". "Natürlich gibt es da Kritik unsererseits."

Ähnlich lautetende Reaktionen sind heute aus ganz Europa zu vernehmen.