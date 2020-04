EVP: In die Debatte über Orban-Ausschluss kommt neuer Schwung

Kein Kommentar von Kurz

Kanzler und ÖVP-Chef Sebastian Kurz kommentierte die international viel kritisierten Maßnahmen bisher nicht. "Ich habe ehrlich gesagt jetzt nicht die Zeit, mich mit Ungarn auseinanderzusetzen, sondern ich habe ganz andere Sorgen im Moment", sagte Kurz in der "ZiB Spezial" am Montag lediglich.

Aus dem Bundeskanzleramt heißt es, Kurz habe Europaministerin Karoline Edtstadler ( ÖVP) gebeten, die Entwicklungen in Ungarn genau zu verfolgen. Edtstadler werde sich primär weiterhin dazu äußern.

Edtstadler teilte am Dienstag mit, sie werde sich mit der Vizepräsidentin der EU-Kommission, Vera Jourova, abstimmen. Auch mit ihrer ungarischen Amtskollegin Judit Varga sei Edtstadler "laufend" in Kontakt. "Klar ist, dass die Grundrechte auch in Krisenzeiten gewahrt werden müssen."