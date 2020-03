„Orbán nutzt den Kampf gegen das Coronavirus als Fassade“

Mit neuen Sondervollmachten ausgestattet, ist Ungarns Premier Viktor Orbán jetzt der mächtigste europäische Regierungschef in seinem eigenen Land. „Es gibt praktisch keine Kontrolle der Regierung mehr“, sagt die liberale ungarische EU-Abgeordnete Katalin Cseh. Die 31-jährige Ärztin tritt diese Woche freiwillig in einem Spital in Budapest zum Anti-Coronadienst an.

Sie hofft auf „lautere Kritik“ aus Brüssel. Doch EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen stellt nur klar: Notmaßnahmen im Kampf gegen das Coronavirus dürften nicht zulasten der Demokratie gehen: „Alle Notmaßnahmen müssen auf das Notwendige begrenzt und strikt verhältnismäßig sein. Sie dürfen nicht unbegrenzt andauern“, fordert von der Leyen. Damit spricht sie Katalin Csehs größte Sorge an: Orbáns neue Allmacht hat vorerst kein Enddatum.