Ungarn: "Die Angst vor Medien ist größer als die vor Corona"

Viktor Orbán will obenauf sein. Er will immer einen Schritt vor den Schlagzeilen sein, so viel ist bekannt. Seine Message Control sucht in der EU ihresgleichen. Viel wurde darüber geschrieben (auch hier und hier und hier), wie seine Regierung und seine Freunde die Medienlandschaft in den vergangenen Jahren fast völlig übernommen haben, um zu kontrollieren, was geschrieben und wie über die Regierung berichtet wird.

Mit dem Maßnahmenpaket für den Ausnahmezustand in der Corona-Krise hat auch die Kontrolle der Medien ein nächstes Level erreicht. Denn in dem Gesetzespaket, das mit ziemlicher Sicherheit am kommenden Dienstag vom Parlament (in dem die Fidesz eine Zweidrittelmehrheit besitzt) angenommen wird, werden auch Journalisten angegriffen.