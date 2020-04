Coronavirus: Premier Johnson aus Krankenhaus entlassen

Der britische Premierminister Boris Johnson ist am Sonntag aus dem Krankenhaus entlassen worden. Er werde aber nicht sofort wieder mit seiner Arbeit beginnen, teilte ein Regierungssprecher in London mit, dies sei ein Ratschlag seiner Ärzte. Er wird die nächste Zeit auf seinem Landsitz Chequers verbringen. "Er möchte sich bei allen im St. Thomas-Spital für ihre brillante Pflege, die er erhalten hat, bedanken", hieß es weiter. “All seine Gedanken sind bei jenen, die von der Erkrankung betroffen sind."

Schon tags zuvor hat Johnson den Mitarbeitern des Londoner Krankenhauses gedankt, in dem er nach einer Infektion mit dem Coronavirus mehrere Tage auf der Intensivstation verbracht hatte. "Ich kann ihnen nicht genug danken. Ich verdanke ihnen mein Leben", sagte Johnson in einer knappen Mitteilung am späten Samstagabend.