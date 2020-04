Parksheriffs stehen an den Toren zu den Bundesgärten

Die fünf Wiener Bundesgärten, die wegen der Corna-Maßnahmen geschlossen wurden, machen morgen, Dienstag, wieder auf. Allerdings unter strengeren Bedingungen: So gibt es etwa beim Schlosspark Schönbrunn oder am Augarten Einlasskontrollen. So soll verhindert werden, dass sich zu viele Menschen in den Parks aufhalten.