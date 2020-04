Was die Debatte um die Bundesgärten mit Stadt- und Landleben zu tun hat

Ausgangssperren mögen für die Bevölkerung am Land nicht so dramatisch klingen, wie sie es in der Stadt tatsächlich sind. Wer am Land lebt, kann ohne Kontakt zu anderen spazieren. Die Menschen wohnen in Häusern mit ausreichend Platz und einem Garten. Dort können sie Sport betreiben oder in der Sonne Kaffee trinken. Kinder können im Garten spielen. Menschen am

Land können in ihren eigenen vier Wänden also draußen sein.

Menschen in der Stadt können das vielfach nicht.

Nur 6,3 Prozent der Wiener Hauptwohnsitzer haben eine Wohnung mit Garten. Nur 50 Prozent eine Wohnung mit Balkon, Loggia, Terrasse oder Wintergarten. Das ist der niedrigste Wert in ganz Österreich. Zum Vergleich: Der bundesweite Schnitt liegt bei 74 Prozent. Den höchsten Wert weist Tirol auf: 90 Prozent der Wohnungen haben dort Balkon oder Terrasse.