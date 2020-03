Freie Fahrt für Koalitionskrach in Wien: Straßen oder Parks öffnen?

Deutlicher könnten die Unterschiede zwischen SPÖ und Grünen nicht zutage treten. Während die Roten – von Bürgermeister Michael Ludwig abwärts – seit Tagen die Öffnung der Bundesgärten in der Hauptstadt fordern, preschte die grüne Vizebürgermeisterin Birgit Hebein am Sonntag mit einem Aufreger vor: Sie will bestimmte Straßenzüge nach dem Vorbild von New York für Autos sperren lassen und für Fußgänger freigeben.

Thomas Reindl, Gemeinderatsvorsitzender der SPÖ, bezeichnete das umgehend als „Schwachsinn“. Am Montag legte SPÖ-Landesparteisekretärin Barbara Novak nach: Hebein solle als „wichtigste Frau“ bei ihren Parteikollegen im Bund ihren Einfluss für die Öffnung der Parks geltend machen.

Das zeigt: Nicht nur das Match Bund gegen Stadt nimmt wieder an Fahrt auf. Sondern auch die Querelen innerhalb der Stadtregierung treten zutage. Querelen, die auch das Potenzial haben, zu einem handfesten Koalitionskrach auszuarten. Sollte Hebein im Alleingang Fahrverbote verordnen, könnte sie Ludwig notfalls per Veto verhindern.