Eltern-Taxis werden auch nachmittags von Wiener Schulen verbannt

Doch das ist nicht die einzige Neuigkeit: Bisher konnten die Fahrverbote nur morgens verhängt werden. Ab sofort sind sie auch nachmittags – also zu Unterrichtsende – möglich.

Wie sich das bewährt, wurde in den vergangenen Monaten in Simmering erprobt.

Vereinsgasse nachmittags autofrei

Im Rahmen eines Pilotversuchs wurde die Fuchsröhrengasse von 15.30 bis 16 Uhr abgeriegelt – zusätzlich zur morgendlichen Sperre. Vor dem Test fuhren in dieser Zeit laut einer Erhebung der städtischen Mobilitätsagentur rund 50 Autos vor.