Diese drei Wiener Schulen sperren ab Herbst Eltern-Taxis aus

Die Volksschule Vereinsgasse in der Leopoldstadt hat bereits eines: ein temporäres Fahrverbot vor Unterrichtsbeginn. Im Herbst bekommen drei weitere Wiener Schulen ein solches – konkret die Gilgegasse am Alsergrund, die Fuchsröhrengasse in Simmering und die Deckergasse in Meidling.

Nach den Sommerferien gilt dort an Schultagen 30 Minuten vor dem Läuten der Schulglocke ein Fahrverbot für Kraftfahrzeuge. Fahrverbotsschilder machen darauf aufmerksam, zusätzlich wird der Straßenabschnitt in dieser Zeit abgesperrt.