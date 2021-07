Die Verbannung der Eltern-Taxis

Wien soll sich daran ein Beispiel nehmen, findet der Verein "Geht doch". Die Gruppe, die den öffentlichen Raum für Fußgänger zurückerobern will, fordert in einer Petition an den Gemeinderat bis 2020 eine verkehrsberuhigte Schulstraße pro Bezirk, in der sich die Kinder frei bewegen können. Die städtische Fußgänger-Beauftragte Petra Jens hat für nächstes Jahr bereits ein Pilotprojekt fixiert, der Standort ist noch offen.

Sehr geeignet wäre aus Sicht des Vereins die Kleine Sperlgasse mit ihren drei Schulhäusern. "Man kann morgens kaum durchgehen, weil die Gehsteige so überfüllt sind", sagt Volksschuldirektorin Nicolina Bösch. Hinzu kommen der Durchzugsverkehr und Eltern-Taxis, die Rad- und Gehwege blockieren. "Hier herrscht in der Früh Krieg", sagt Mutter Anna B.

Eine verkehrsberuhigte Schulstraße gibt es in Wien bereits. Um die Eltern-Autos zumindest ein Stück vom Schulgebäude weg zu verlagern, wurde der Bereich vor dem Eingang ins Schulzentrum Friesgasse vor rund zehn Jahren zur temporären autofreien Zone erklärt. Das Zubringer-Chaos spielt sich nun in der angrenzenden Gasse ab. Und manche Eltern ignorieren das Fahrverbot, wie sich beim Lokalaugenschein zeigt. "Ich habe mich gerade wieder so geärgert", schimpft Thomas J. angesichts der beiden Kombi vor dem Tor. Er liefert seinen Sohn per Straßenbahn und zu Fuß in der Schule ab. Schulleiterin Maria Schelkshorn bleiben nurmehr Appelle zum Auto-Verzicht. Aber: "Die haben leider nicht den gewünschten Effekt."